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10:27, 19 июня 2023Мир

На Западе признали успехи России в обходе санкций при импорте боеприпасов

Politico: из США в Россию в обход санкций попадают боеприпасы для снайперских винтовок

Фото: Дмитрий Макеев / РИА Новости

Несмотря на введенные санкции, Россия успешно импортирует боеприпасы даже из США в обход принятых рестрикций. В частности, Москва успешно поставляет американские боеприпасы для высокоточных снайперских винтовок через ряд российских фирм. Об этом со ссылкой на источники сообщает Politico.

В частности, в публикации говорится про пули для патронов калибра .338 Lapua Magnum, производимые компанией Hornady. Отмечается, что формально эти боеприпасы попадают в Россию для гражданского рынка, но фактически также используются в ходе проведения спецоперации на Украине.

По информации обозревателей, Москва не стала полностью перекрывать налаженные с 2000-х годов каналы поставок боеприпасов ради формирования запасов, при этом в России уже налажено широкое производство подобных боеприпасов, используемых в российских высокоточных снайперских винтовках, таких как Т-5000 и в линейке винтовок компании Lobaev Arms.

Ранее координатор по санкциям в Госдепартаменте США Джим О’Брайен заявил, что импорт в Россию ключевых микрочипов и электроники к началу 2023 года восстановился до уровня, который наблюдался до введения западных санкций. По его словам, такая ситуация возникла в связи с продажей европейскими компаниями чипов, процессоров и интегральных схем в третьи страны, потому что те позднее перепродают их России.

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    Виктория Кондратьева
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