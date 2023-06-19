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19:23, 19 июня 2023Ценности

Жену Бибера заметили в сандалиях с носками

Модель Хейли Бибер заметили в плетеных сандалиях Bottega Veneta вместе с белыми носками

Фото: Gotham / GC Images

Американская модель Хейли Бибер появилась на публике в неожиданном образе и привлекла внимание фотографов. Снимки публикует портал Who What Wear.

Папарацци заметили жену певца Джастина Бибера на прогулке в Нью-Йорке в так называемых «рыбацких сандалиях» черного цвета из ассортимента люксового бренда Bottega Veneta. Знаменитость надела упомянутую плетеную обувь из кожи в сочетании с высокими белыми носками. В качестве наряда она предпочла белую футболку и шорты длины миди с ремнем.

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Из аксессуаров на ней были серьги-кольца и солнцезащитные очки. При этом волосы манекенщица распустила, а на ее лице присутствовал макияж в нюдовых оттенках. В руках Бибер держала телефон.

В мае россиянам назвали уместные случаи для ношения сандалий с носками. «Цветные и яркие носки в том понимании, о котором идет речь, можно считать аксессуаром. Они подойдут к большинству современных уличных стилей и не подойдут к официальным. Если их использовать как аксессуар, способ самовыражения, особенно это касается ярких, неоновых цветов, принтов, надписей, то это уместно», — пояснила стилистка Елизавета Коржинюк.

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    Майя Пономаренко
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