Россиянам назвали уместные случаи для ношения сандалий с носками

Стилистка Коржинюк: сочетание сандалий и носков уместно для уличных стилей одежды

Стилистка Елизавета Коржинюк назвала россиянам уместные случаи для ношения сандалий с носками. Ее комментарий публикует РИАМО.

Специалистка отметила, что изначально данный вид открытой обуви был предназначен для голых ног. По этой причине сочетать изделия с носками не рекомендуется, заявила она. Однако подобная комбинация встречается в образах высокой моды, а также удачно выглядит в уличных стилях одежды, указала эксперт.

«Цветные и яркие носки в том понимании, о котором идет речь, можно считать аксессуаром. Они подойдут к большинству современных уличных стилей и не подойдут к официальным. Если их использовать как аксессуар, способ самовыражения, особенно это касается ярких, неоновых цветов, принтов, надписей, то это уместно», — пояснила собеседница издания.

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