«Шор» обжалует решение о запрете партии в Молдавии

Адвокат Аурелиу Коленко: решение о запрете партии «Шор» в Молдавии обжалуют в ЕСПЧ

Оппозиционная партия «Шор» обжалует в Европейском суде по правам человека решение Конституционного суда (КС) Молдавии о запрете политической организации в стране. Об этом заявил Адвокат Аурелиу Коленко, который представляет интересы партии, передает РИА Новости.

«Суд вынес беспрецедентный и преступный по своей сути вердикт. Мы обжалуем решение Конституционного суда в Европейском суде по правам человека», — заявил правозащитник.

Коленко добавил, что молдавские власти показали, что далеки от Евросоюза, куда планируют вступить.

19 июня Конституционный суд (КС) Молдавии признал незаконной деятельность оппозиционной партии «Шор». Суд постановил удовлетворить запрос правительства страны и запретить деятельность объединения. По словам главы КС Николая Рошки, политическая партия «Шор» считается распущенной уже на момент оглашения решения.

Иск о признании неконституционности партии «Шор» молдавское правительство подало в начале мая. Лидер политической силы Илан Шор заочно приговорен в стране к 15 годам тюрьмы, вице-председатель и депутат Марина Таубер находится под домашним арестом.