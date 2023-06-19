В Молдавии запретили деятельность оппозиционной партии «Шор»

Суд в Молдавии признал незаконной деятельность оппозиционной партии «Шор»

Конституционный суд (КС) Молдавии признал незаконной деятельность оппозиционной партии «Шор». Об этом сообщает РИА Новости.

Суд постановил удовлетворить запрос правительства страны признать запретить деятельность объединения. По словам главы КС Николая Рошки, политическая партия «Шор» считается распущенной уже на момент оглашения решения.

Вице-председатель партии «Шор» Марина Таубер назвала решение опасным прецедентом и пообещала обжаловать его в Европейском суде по правам человека. «С этого дня еще много партий будут закрыты. Для этого достаточно быть против президента Майи Санду», — сказала Таубер.

Ранее партия объявила бойкот и отказалась участвовать в заседании парламента страны из-за давления власти на оппозицию, преследований ее лидеров и членов, а также ограничений свободы слова и собраний в республике.

13 июня Министерство юстиции Молдавии сообщило, что если Конституционный суд примет решение о запрете партии «Шор», ее депутаты сохранят мандаты и перейдут в статус независимых.

Иск о признании неконституционности партии «Шор» молдавское правительство подало в начале мая 2023 года. Лидер политической силы Илон Шор заочно приговорен в стране к 15 годам тюрьмы, вице-председатель и депутат Марина Таубер — находится под домашним арестом.