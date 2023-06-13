В Молдавии раскрыли судьбу оппозиционных депутатов после запрета партии «Шор»

Минюст Молдавии сообщил, что депутаты от партии «Шор» после ее запрета станут независимыми

Если Конституционный суд Молдавии примет решение о запрете оппозиционной партии «Шор», ее депутаты сохранят мандаты и перейдут в статус независимых. Об этом заявила министр юстиции республики Вероника Михайловски-Морару, пишет РИА Новости.

Иск о признании неконституционности партии «Шор» молдавское правительство подало в начале мая 2023 года. Лидер политической силы Илон Шор заочно приговорен в стране к 15 годам тюрьмы, вице-председатель и депутат Марина Таубер — находится под домашним арестом.

«Интересно, что решит Конституционный суд в отношении мандатов депутатов, поскольку они избирались непосредственно народом. Депутаты могли бы оставаться независимыми. Потому что мы не можем отрицать тот факт, что эти депутаты были избраны народом прямым голосованием», — раскрыла Михайловски-Морару судьбу других представителей движения.

Министр добавила, что кабинет министров усматривает в деятельности партии случаи незаконного финансирования. Также она напомнила, что часть руководителей «Шор» находятся в санкционных списках США и Великобритании.

«У нас [еще] не было такого прецедента, когда законность политпартии оспаривается в суде», — отметила глава Минюста.

Ранее президент Молдавии Майя Санду заявляла, что оппозиция, в том числе партия «Шор», контактирует с Россией и пытается дестабилизировать ситуацию в республике. Тогда же лидер страны призвала защищать молдавское население от «дезинформации», вызванной таким сотрудничеством.