Суд оштрафовал «Яндекс» за непредоставление ФСБ данных о пользователях

Суд оштрафовал «Яндекс» на 2 млн рублей за непредоставление ФСБ данных о пользователях

Мировой суд в Москве оштрафовал «Яндекс» на два миллиона рублей. Об этом сообщает ТАСС.

Компанию признали виновной в повторном непредоставлении в ФСБ России информации о пользователях сервиса «Яндекс.Услуги». Спецслужба утверждает, что эти данные необходимы для розыска людей или обеспечения безопасности страны. Наказание по соответствующей статье 13.31 КоАП РФ предусматривает штраф в размере от двух до шести миллионов рублей.

Представитель компании в суде признал вменяемые ей нарушения. Штраф был обжалован и вступил в законную силу.

15 июня верховный суд Хакасии приговорил руководителя местного отдела управления по контролю за оборотом наркотиков МВД республики к трем годам и трем месяцам колонии за разглашение гостайны украинскому интернет-магазину, который торговал запрещенными веществами. По данным ФСБ, россиянин сотрудничал с украинским интернет-магазином с января 2021 года, передавая информацию о готовящихся оперативных мероприятиях по перекрытию каналов поставки наркотиков в республику.