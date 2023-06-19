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15:38, 19 июня 2023Среда обитания

Россиян предупредили об опасности бурения скважины на даче

«Мосводострой»: в процессе бурения скважины на дачном участке может произойти самоизлив

Фото: Константин Кокошкин / Globallookpress.com

В процессе бурения скважины на дачном участке в редких случаях существует опасность затопления. Об этом россиян предупредил генеральный директор компании «Мосводострой» Игорь Тихоновский, передает РБК.

По словам эксперта, риски, которые могут возникнуть при бурении скважины, прописываются в договоре с организацией, которая будет выполнять работы. Одной из опасных ситуаций считается самоизлив скважины, способный привести к повышению затрат для владельца участка.

«Затрубный самоизлив — это нарушение технологии бурения и обсадки, а вот самоизлив из скважины зачастую возникает из-за особенностей геологии на участке, хотя сильный самоизлив — такой, чтобы затопило большой участок — встречается крайне редко», — объяснил Тихоновский.

Ранее из исследования онлайн-гипермаркета «ВсеИнструменты.ру» стало известно, что россияне хотели бы доверить часть работ на даче роботам. 39 процентов опрошенных отметили, что переложили бы на них весь цикл агротехнических работ.

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    Нина Ташевская
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