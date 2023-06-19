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09:47, 19 июня 2023Ценности

Стилист Рогов назвал необходимый женский наряд на лето

Стилист Александр Рогов назвал платья-комбинации необходимым женским нарядом на лето

Фото: triocean / Shutterstock / Fotodom

Российский стилист Александр Рогов назвал необходимый женский наряд на лето 2023 года. Соответствующий пост появился в его Telegram-канале, который насчитывает более 132 тысяч подписчиков.

По словам специалиста, актуальными в грядущем сезоне окажутся платья-комбинации. В качестве иллюстрации своих слов эксперт привел фото девушек в указанных предметах гардероба, которые сочетали их с сапогами, массивными кроссовками, шлепанцами и босоножками. При этом среди них оказались такие манекенщицы, как Роузи Хантингтон-Уайтли и Кейт Мосс.

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Подписчицы оценили тренд в комментариях. «Никогда не носила подобное, надо присмотреться», «Очень нравится!», «Обожаю такие платья», — заявили пользовательницы сети.

Ранее российская стилистка Лена Червова назвала главный тренд в одежде на лето 2023 года. Так, особенно актуальны в текущем сезоне будут предметы гардероба из льна, отметила эксперт. При этом собеседница издания посоветовала комбинировать подобные вещи с кожаными сумками, босоножками и сандалиями.

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    Алина Гостева
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