Россиянам назвали главный тренд в одежде на лето

Стилистка Лена Червова назвала льняную одежду главным летним трендом

Российская стилистка Лена Червова назвала главный тренд в одежде на лето 2023 года. Ее комментарий публикует «Газета.Ru».

Особенно актуальны в текущем сезоне будут предметы гардероба из льна, отметила эксперт. Среди них она выделила образы из шортов и рубашек в сочетании с кроп-топами. Кроме того, специалистка призвала обратить внимание на платья с разрезами длины мини или миди, а также брюки и жакеты из указанного материала.

При этом собеседница издания посоветовала комбинировать подобные вещи с кожаными сумками, босоножками и сандалиями. «Помимо этого, лучше добавлять металлические массивные аксессуары, чтобы они делали образы чуть более интересным», — отметила она.

Ранее в июне стилистка Мария Абабкова назвала россиянкам самые модные джинсы на лето 2023 года. В текущем сезоне актуальными будут широкие прямые джинсы, отметила специалистка. В то же время эксперт включила в список трендов джинсы клеш, которые визуально удлиняют ноги, и брюки-карго из денима.