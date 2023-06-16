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17:45, 16 июня 2023Ценности

Россиянам назвали главный тренд в одежде на лето

Стилистка Лена Червова назвала льняную одежду главным летним трендом

Фото: Ann Haritonenko / Shutterstock / Fotodom

Российская стилистка Лена Червова назвала главный тренд в одежде на лето 2023 года. Ее комментарий публикует «Газета.Ru».

Особенно актуальны в текущем сезоне будут предметы гардероба из льна, отметила эксперт. Среди них она выделила образы из шортов и рубашек в сочетании с кроп-топами. Кроме того, специалистка призвала обратить внимание на платья с разрезами длины мини или миди, а также брюки и жакеты из указанного материала.

При этом собеседница издания посоветовала комбинировать подобные вещи с кожаными сумками, босоножками и сандалиями. «Помимо этого, лучше добавлять металлические массивные аксессуары, чтобы они делали образы чуть более интересным», — отметила она.

Ранее в июне стилистка Мария Абабкова назвала россиянкам самые модные джинсы на лето 2023 года. В текущем сезоне актуальными будут широкие прямые джинсы, отметила специалистка. В то же время эксперт включила в список трендов джинсы клеш, которые визуально удлиняют ноги, и брюки-карго из денима.

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    Алина Гостева
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