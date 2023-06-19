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17:05, 19 июня 2023Мир

Словакия получила несколько десятков миллионов евро за помощь Украине

Экс-министр обороны Словакии заявил, что страна получила свыше 82 млн евро за помощь Киеву

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Словакия получила несколько десятков миллионов евро за помощь Киеву, заявил бывший министр обороны страны Ярослав Надь в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

«На сегодняшний день Словакия имеет на своем счету 82,1 миллиона евро за помощь Украине. Они будут направлены на покупку современной техники для вооруженных сил Словакии», — написал он.

По его словам, за предоставленную Украине технику Братислава получила либо новую технику от союзников, либо компенсацию помощи из Европейского фонда мира.

Ранее в Словакии заявили о невозможности помогать Киеву. Европейские склады вооружений опустошены, поэтому армии стран будут восполнять свои запасы в течение 5-10 лет, объяснил бывший премьер-министр Словакии, глава партии Hlas Петер Пеллегрини.

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    Анастасия Заикина
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