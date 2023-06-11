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22:37, 11 июня 2023Мир

В Словакии заявили о невозможности помогать Украине

Политик Пеллегрини заявил об отсутствии в Словакии ресурса для военной помощи Украине

Фото: Unsplash

Бывший премьер-министр Словакии, глава партии Hlas Петер Пеллегрини заявил, что страна уже не сможет оказывать значительную военную помощь Украине. Об этом он высказался в эфире телеканала RTVS.

Пеллегрини заявил о невозможности поддерживать Киев военными поставками. «Я не думаю, что Словакия может в будущем как-то особенно помочь Украине в военном отношении, у нас этого [ресурса] в значительном количестве уже нет», — предупредил он.

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По мнению политика, ситуация на Украине способна положительно повлиять на состояние военной промышленности в Словакии.

«Сегодня боеприпасы для Украины покупаются через централизованные европейские закупки, если мы не произведем их в Словакии, а за счет этого страна обеспечивает рабочие места и получает доход, так их произведут в соседней стране. Все равно это попадет туда, куда должно попасть», — объяснил он.

Пеллегрини добавил, что имеет в виду не только Украину. Он подчеркнул, что европейские склады вооружений опустошены. Армии стран будут восполнять свои запасы, однако для этого потребуется 5-10 лет.

В марте президент Словакии Зузана Чапутова объявила об ослаблении финансовой и гражданской помощи Украине. По ее словам, источники экономической помощи Киеву не бесконечны. Граждане страны поддерживают украинских беженцев, однако они недовольны изменениями в своей жизни из-за их прибытия.

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    Марина Совина
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