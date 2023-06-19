Диетолог назвала помогающий быстрее уснуть напиток

Диетолог Матыскина сообщила, что напиток из молока, меда и корицы помогает быстрее уснуть

Член сообщества «Диетологи России» и Ассоциации нутрициологов, диетолог-нутрициолог Екатерина Матыскина в беседе с радио Sputnik назвала помогающий быстрее уснуть напиток.

Она отметила, что в социальных сетях все большую популярность приобретает рецепт «лунного молока». По ее словам, есть мнение, что напиток, состоящий из молока, меда и корицы, который был придуман в Древней Индии, помогает быстрее уснуть.

Специалист подчеркнула, что белок, если его употребить на ночь, дает эффект успокоения и расслабления. Она сообщила, что для напитка также можно использовать и растительное молоко. При этом, по ее словам, не стоит употреблять на ночь молоко из банана, белого риса и орехов.

Матыскина также добавила, что меда в «лунном молоке» должно быть не более чайной ложки. Она отметила, что такой напиток противопоказан диабетикам.

Ранее врач-диетолог Елена Тихомирова заявила, что клубника является очень полезной летней ягодой, кроме того, она низкокалорийная. По ее словам, в этой ягоде содержится большое количество клетчатки.