Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
23:46, 19 июня 2023Забота о себе

Диетолог назвала помогающий быстрее уснуть напиток

Диетолог Матыскина сообщила, что напиток из молока, меда и корицы помогает быстрее уснуть

Фото: Engin Akyurt / Unsplash

Член сообщества «Диетологи России» и Ассоциации нутрициологов, диетолог-нутрициолог Екатерина Матыскина в беседе с радио Sputnik назвала помогающий быстрее уснуть напиток.

Она отметила, что в социальных сетях все большую популярность приобретает рецепт «лунного молока». По ее словам, есть мнение, что напиток, состоящий из молока, меда и корицы, который был придуман в Древней Индии, помогает быстрее уснуть.

Специалист подчеркнула, что белок, если его употребить на ночь, дает эффект успокоения и расслабления. Она сообщила, что для напитка также можно использовать и растительное молоко. При этом, по ее словам, не стоит употреблять на ночь молоко из банана, белого риса и орехов.

Матыскина также добавила, что меда в «лунном молоке» должно быть не более чайной ложки. Она отметила, что такой напиток противопоказан диабетикам.

Ранее врач-диетолог Елена Тихомирова заявила, что клубника является очень полезной летней ягодой, кроме того, она низкокалорийная. По ее словам, в этой ягоде содержится большое количество клетчатки.

Что думаешь? Оцени!
    Марина Совина
    Обсудить
    Последние новости
    В США обвинили Россию в подрыве Каховской ГЭС
    Российские военные взяли в плен бойцов 65-й механизированной бригады ВСУ
    В ЕС заявили о продолжающемся снижении поставок газа из России
    Макрон подтвердил размещение на Украине ЗРК SAMP/T
    Тренер назвала пять лучших упражнений для мышц внутренней поверхности бедер
    Найдена 3000-летняя мумия в листьях коки
    Голикова назвала процент производимых в России лекарств
    В МИД Украины заявили о постоянной нехватке оружия
    Байден оценил отношения США и Китая
    Диетолог назвала помогающий быстрее уснуть напиток
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.