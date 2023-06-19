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14:05, 19 июня 2023Мир

Столтенберг раскрыл сроки окончания работы на посту генсека НАТО

Столтенберг заявил, что планирует доработать на посту генсека НАТО до осени 2023 года

Фото: Johanna Geron / Reuters

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг раскрыл сроки возможного окончания своей работы на посту главы организации. Его слова приводит РИА Новости.

«Мои личные планы заключаются в том, чтобы выполнять свои полномочия до осени, других планов у меня нет», — рассказал генсек. Он подчеркнул, что не намерен продлевать свои полномочия на этой должности. Столтенберг высказался на совместной пресс-конференции с канцлером ФРГ Олафом Шольцем.

Генсек НАТО должен был покинуть свою должность 1 октября 2022 года, однако в марте 2022 лидеры государств-членов блока решили продлить его мандат до 30 сентября 2023 года.

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    Виктория Кондратьева
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