Столтенберг раскрыл сроки окончания работы на посту генсека НАТО

Столтенберг заявил, что планирует доработать на посту генсека НАТО до осени 2023 года

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг раскрыл сроки возможного окончания своей работы на посту главы организации. Его слова приводит РИА Новости.

«Мои личные планы заключаются в том, чтобы выполнять свои полномочия до осени, других планов у меня нет», — рассказал генсек. Он подчеркнул, что не намерен продлевать свои полномочия на этой должности. Столтенберг высказался на совместной пресс-конференции с канцлером ФРГ Олафом Шольцем.

Генсек НАТО должен был покинуть свою должность 1 октября 2022 года, однако в марте 2022 лидеры государств-членов блока решили продлить его мандат до 30 сентября 2023 года.