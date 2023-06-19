Генсек НАТО выступил против заморозки конфликта на Украине

Генсек НАТО Столтенберг: справедливый мир не может включать заморозку конфликта на Украине

Справедливый мир не может включать заморозку конфликта на Украине. Против нее выступил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на совместной пресс-конференции с канцлером Германии Олафом Шольцем, сообщает Reuters.

«Все хотят завершения этой войны, но справедливый мир не может включать заморозку конфликта и соглашение на условиях, продиктованных Россией», — заявил глава Североатлантического альянса.

Генсек НАТО также рассказал о значении предстоящего саммита альянса для Киева. Он подчеркнул, что саммит в Вильнюсе коснется темы многолетней программы военной поддержки Украины, сделав ее ближе к Североатлантическому альянсу.

Ранее Столтенберг назвал залог успешного для Украины проведения переговоров с Россией. По его мнению, успех в случае их проведения будет зависеть от территориальных приобретений, которых удастся достичь к тому времени Вооруженными силами Украины.