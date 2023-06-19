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12:46, 19 июня 2023Ценности

Российский стилист назвал самую удобную мужскую обувь на лето

Стилист Сафиулов назвал кожаные лоферы и белые кеды самой удобной мужской обувью на лето

Фото: PeopleImages.com - Yuri A / Shutterstock / Fotodom

Российский стилист Исмаил Сафиулов назвал самую удобную мужскую обувь на лето 2023 года. Его комментарий публикует портал «А теперь внимание!».

По словам специалиста, любителям классики следует выбирать кожаные лоферы. «Они придают лаконичности, стройности и всегда привлекают внимание девушек», — заявил собеседник издания.

В то же время белые кеды и кроссовки окажутся универсальным вариантом. Данные изделия сочетаются с любым стилем одежды, отметил эксперт. Кроме того, он указал, что популярными также становятся сандалии. «(...) Попробовав один раз, вы поймете уникальность этой модели», — подчеркнул Сафиулов.

Ранее в июне российский стилист Александр Рогов назвал необходимый женский наряд на лето 2023 года. По словам специалиста, актуальными в грядущем сезоне окажутся платья-комбинации.

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    Алина Гостева
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