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07:00, 19 июня 2023Среда обитания

Названы регионы России с наибольшим количеством незаконных свалок

FinExpertiza: больше всего незаконных свалок в России находится в Башкирии

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

На конец 2022 года больше всего незаконных свалок в России находилось в Башкирии. Регионы с подобной проблемой назвали эксперты аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza, исследование которой есть в распоряжении «Ленты.ру».

Аналитики подсчитали количество несанкционированных свалок на основе данных Росприроднадзора. Лидером рейтинга стала Башкирия, где нашли 901 подобный объект. Вторую строчку рейтинга заняла Бурятия с показателем в 849 объектов. Топ-3 списка замкнула Оренбургская область, где насчитали 787 незаконных свалок. Ниже в списке расположились Астраханская область (630 свалок), Республика Коми (540 свалок) и Челябинская область (513 свалок).

При этом в общей сложности по стране на конец прошлого года насчитали 12,89 тысячи несанкционированных свалок. В 2021 году показатель достигал 15,5 тысячи. По темпам снижения числа свалок первую строчку рейтинга также заняла Башкирия, где ликвидировали 921 объект. Ниже расположились Челябинская область (снижение на 525 свалок) и Пермский край (на 406 свалок).

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«Во многих регионах хронически не хватает действующих полигонов, поэтому даже добросовестный бизнес и граждане зачастую должны нести издержки и преодолевать большие расстояния, чтобы на законных основаниях оставить скопившийся мусор в легальных местах, не нанося при этом ущерба экологии», — объяснила президент FinExpertiza Елена Трубникова.

Ранее представители экологических объединений пришли к выводу, что большинство мусорных полигонов в России оказались пожароопасными — по оценкам экспертов, в стране рискуют загореться до 80 процентов свалок.

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    Нина Ташевская
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