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13:33, 15 июня 2023Среда обитания

Большинство российских свалок оказались пожароопасными

«Известия»: до 80 процентов мусорных полигонов в России рискуют загореться
СюжетЗемлетрясение в Армении:

Фото: Rosatom / Globallookpress.com

Большинство мусорных полигонов в России оказались пожароопасными — по оценкам экспертов, в стране рискуют загореться до 80 процентов свалок. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на представителей экологических объединений.

Наибольшему риску возгораний полигоны подвержены при высоких температурах и засухе — в отходах ускоряется жизнедеятельность различных микроорганизмов, из-за чего активнее выделяется метан. Избыток этого газа приводит пожарам, объяснил главный научный сотрудник УралНИИ «Экология» Александр Соловьянов.

В процессе горения свалок в воздух поступают оксиды серы, азота, углерода, взвеси сажи и тяжелые металлы. «Особенно опасно, если горит ПВХ — в этом случае происходят выбросы хлорсодержащих соединений. Для человека хуже всего находиться в радиусе одного-двух километров от пожара: можно получить ударные дозы вредных веществ», — предупредил эксперт.

При этом Соловьянов уточнил, что пожароопасны не все мусорные полигоны, а только те, что были построены или эксплуатируются с нарушениями. Речь идет в том числе о случаях, когда мусор не укладывают слоями с грунтом.

«К сожалению, более 60 процентов легальных мусорных полигонов у нас в стране не соответствуют требованиям природоохранного законодательства. Не говоря о несанкционированных свалках. В случае засухи и жаркой погоды вероятность возникновения пожара на таких полигонах высока», — отметил специалист.

Зампред Общественного совета при Росприроднадзоре, председатель общественной организации «Зеленый патруль» Андрей Нагибин привел другие данные — по его оценкам, с нарушениями функционируют до 80 процентов российских свалок.

Ранее в России захотели запретить выкидывать одежду в мусорные баки. Специалисты советуют вместо этого сдавать старые вещи в розницу. Для этого в магазинах, которые продают текстиль, установят специальные контейнеры.

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    Нина Ташевская
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