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11:31, 19 июня 2023Силовые структуры

СВР раскрыла планы Киева по работе над грязной ядерной бомбой

Глава СВР Нарышкин заявил о работе Киева над созданием грязной ядерной бомбы

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Служба внешней разведки (СВР) России получила данные о продолжающейся работе Киева над грязной ядерной бомбой. Об этом РИА Новости сообщили в ведомстве.

Российская разведка располагает информацией об отправке двух контейнеров с ядерным топливом с Ровенской АЭС на переработку в Чернобыль. При этом Киев не уведомил МАГАТЭ о перемещении партии облученного топлива, отметили в СВР.

Решение о транспортировке контейнеров в хранилище, расположенное в Чернобыле, принималось Госинспекцией ядерного регулирования Украины.

По мнению главы СВР Сергея Нарышкина, эти данные свидетельствуют о том, что Киев работает над созданием грязной ядерной бомбы, начиненной взрывчаткой и радиоактивными веществами, которая может привести к радиационному загрязнению значительной территории.

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    Любовь Ширижик
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