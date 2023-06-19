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21:50, 19 июня 2023Из жизни

Москвичка лишилась денег после просьбы ухажера из соцсетей купить билеты в театр

Москвичка лишилась 35 тысяч рублей после просьбы ухажера из соцсетей купить билеты в театр

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Москвичка лишилась денег после просьбы ухажера из соцсетей оплатить билеты в театр. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

Отмечается, что 49-летняя женщина начала переписку на сайте знакомств с мужчиной по имени Дмитрий. Двое общались в мессенджере, спустя какое-то время мужчина пригласил женщину в театр, однако попросил купить билеты и прислал ссылку.

Женщина несколько раз вбивала данные банковской карты, но оплата не проходила. В какой-то момент пришло сообщение, что на карте нет 35 тысяч рублей. После мужчина ее заблокировал. Полиция ищет злоумышленника.

Ранее в Казани пенсионерка лишилась единственной квартиры после разговора по телефону с неизвестными. Злоумышленники убедили женщину продать недвижимость и взять кредит в банке.

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    Юлия Мискевич
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