Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
03:07, 19 июня 2023Мир

В Турции произошло землетрясение

Землетрясение магнитудой 4,0 произошло в турецкой провинции Адана

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Землетрясение магнитудой 4,0 произошло в турецкой провинции Адана. Об этом сообщает управление по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD) на своем сайте.

По данным управления, подземные толчки зарегистрированы 18 июня в 23:59 по местному времени (совпадает с московским) в районе Саимбейли. Их очаг залегал на глубине 10,15 километра. Информации о пострадавших и разрушениях не поступало.

О землетрясении в провинции Адана магнитудой 4,9 также сообщалось в мае. Очаг залегал на глубине 6,67 километра.

Мощнейшее за 80 лет землетрясение магнитудой 7,8 произошло на юго-востоке Турции 6 февраля. Колебания земной коры ощущались во многих городах страны, в том числе в Кайсери, Адане, Мерсине.

Что думаешь? Оцени!
    Марина Совина
    Обсудить
    Последние новости
    Россиянам добавят еще один выходной
    На Украине изменили приказ о неучастии в турнирах с российскими спортсменами
    В Турции произошло землетрясение
    На российском курорте ребенок получил травмы из-за перевернувшегося батута
    У берегов Южной Африки произошло сильное землетрясение
    В Польше пожаловались на эпидемию «нищих краж»
    В Одессе прозвучал мощный взрыв
    123-летняя девственница призналась в желании встретить свою любовь
    На Украине назвали число забранных соцслужбами Европы украинских детей
    В России выделили почти три миллиарда рублей на промышленность новых регионов
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.