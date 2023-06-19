В Турции произошло землетрясение

Землетрясение магнитудой 4,0 произошло в турецкой провинции Адана

Землетрясение магнитудой 4,0 произошло в турецкой провинции Адана. Об этом сообщает управление по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD) на своем сайте.

По данным управления, подземные толчки зарегистрированы 18 июня в 23:59 по местному времени (совпадает с московским) в районе Саимбейли. Их очаг залегал на глубине 10,15 километра. Информации о пострадавших и разрушениях не поступало.

О землетрясении в провинции Адана магнитудой 4,9 также сообщалось в мае. Очаг залегал на глубине 6,67 километра.

Мощнейшее за 80 лет землетрясение магнитудой 7,8 произошло на юго-востоке Турции 6 февраля. Колебания земной коры ощущались во многих городах страны, в том числе в Кайсери, Адане, Мерсине.

