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15:55, 19 июня 2023Россия

В России разрешили участникам СВО поступать в вузы по отдельной квоте

Голикова заявила, что участники СВО будут поступать в вузы по отдельной квоте

Фото: Руслан Кривобок / РИА Новости

Участники специальной военной операции (СВО) будут поступать в вузы по отдельной квоте. Об этом заявила вице-премьер России Татьяна Голикова во время совещания председателя правительства страны Михаила Мишустина с вице-премьерами, ее слова приводит РИА Новости.

«Участники специальной военной операции будут поступать в вузы на выбранные ими специальности и направления подготовки в рамках отдельной квоты по результатам вступительных испытаний», — пояснила она.

Те, кто уже обучаются на платной основе, добавила вице-премьер, предоставят возможность в приоритетном порядке перейти на бесплатное обучение в 2023-34 учебном году.

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    Никита Абрамов
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