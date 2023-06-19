В Удмуртии задержали пять поездов из-за возможного поджога на железной дороге

В Удмуртии движение пяти поездов задержали из-за возможного поджога на железной дороге

В Удмуртии загорелось оборудование на железной дороге. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По данным канала, 17 июня на перегоне Кичево — Бугрыш около деревни Сундуков произошло возгорание путевой коробки с проводами и деревянной шпалы. На место инцидента приехали силовики. Они заметили отпечатки пальцев неизвестного и заподозрили, что на ж/д путях был совершен поджог.

Отмечается, что пришлось задержать движение пяти поездов на 5-50 минут. В настоящий момент проводится проверка.

Ранее стало известно, что неизвестные подожгли три релейных шкафа железной дороги около Варшавского шоссе в Москве.

