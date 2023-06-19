Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
12:36, 19 июня 2023Силовые структуры

В Удмуртии задержали пять поездов из-за возможного поджога на железной дороге

В Удмуртии движение пяти поездов задержали из-за возможного поджога на железной дороге

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

В Удмуртии загорелось оборудование на железной дороге. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По данным канала, 17 июня на перегоне Кичево — Бугрыш около деревни Сундуков произошло возгорание путевой коробки с проводами и деревянной шпалы. На место инцидента приехали силовики. Они заметили отпечатки пальцев неизвестного и заподозрили, что на ж/д путях был совершен поджог.

Отмечается, что пришлось задержать движение пяти поездов на 5-50 минут. В настоящий момент проводится проверка.

Ранее стало известно, что неизвестные подожгли три релейных шкафа железной дороги около Варшавского шоссе в Москве.

Что думаешь? Оцени!
    Екатерина Власова
    Обсудить
    Последние новости
    В Кремле отреагировали на сведения о подготовке Польшей переворота в Белоруссии
    Рособрнадзор назвал условие отмены ЕГЭ
    Назван покупатель оставшихся активов обанкротившейся Virgin Orbit
    Российский стилист назвал самую удобную мужскую обувь на лето
    Голый мужчина у ТЦ в Подмосковье попал на видео
    Китайские производители дронов задумались о сборке беспилотников в России
    В лицо певицы Биби Рексы швырнули телефон во время концерта
    Блогерша Lerchek раскрыла эмоции от обыска
    Песков заявил о намерении Путина продолжать диалог с военкорами
    В Удмуртии задержали пять поездов из-за возможного поджога на железной дороге
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.