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14:02, 19 июня 2023Бывший СССР

Украина заплатила 800 миллионов долларов за все еще не доставленное оружие

NYT: с февраля 2022 года Киев заплатил 800 млн долларов за все еще не доставленное оружие

Фото: Fabian Bimmer / Reuters

С февраля 2022 года Украина заплатила 800 миллионов долларов поставщикам оружия, которое все еще не доставлено, сообщает американская газета The New York Times (NYT) со ссылкой на украинские официальные документы.

«У нас действительно были случаи, когда мы платили деньги и ничего не получали», — сказал заместитель министра обороны республики по закупке вооружений Владимир Гаврилов.

Некоторая часть оборудования и техники, которая доставлялась, либо подлежала капитальному ремонту, либо могла служить только источником ремонтных запчастей. NYT объяснила это тем, что в большинстве случаев оружие Киеву передавали с хранения.

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Журналисты также привели пример итальянских самоходных артиллерийских установок, поставленных Киеву. На опубликованных кадрах видно, как из двигателя одной из них поднимается дым, а из другой вытекает охлаждающая жидкость.

При этом Киев, как пишет NYT, не жалуется на качество поставленной техники, чтобы не смущать своих спонсоров. «Были проблемы с качеством некоторых гаубиц, но мы должны помнить, что это был подарок», — прокомментировал Гаврилов поставку непригодных к эксплуатации орудий.

Ранее на окраине поселка Новодонецкое в Донецкой народной республике российские военные захватили французский колесный танк AMX-10RC Вооруженных сил Украины. В плен попал один из членов экипажа танка.

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