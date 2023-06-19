Минобороны: российские военные захватили французский танк AMX-10RC ВСУ в Новодонецком

На окраине поселка Новодонецкое в Донецкой народной республике российские военные захватили французский колесный танк AMX-10RC Вооруженных сил Украины (ВСУ). Соответствующее видео в своем Telegram-канале опубликовало Минобороны РФ.

На кадрах, заснятых одним из российских бойцов, видно брошенную экипажем бронемашину, рядом с которой на земле лежит инструкция по ее эксплуатации. В ведомстве уточнили, что всего на окраинах Новодонецкого пункта украинскими военными было оставлено свыше 50 единиц обездвиженной техники.

Ранее командир штурмового отряда бригады морской пехоты Тихоокеанского флота России с позывным Ива сообщал о пленении члена экипажа танка AMX-10RC ВСУ. По его словам, бронемашину подбил расчет противотанковой управляемой ракеты, после чего украинские танкисты покинули ее, оставив в ней раненого товарища.