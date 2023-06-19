Россиян предупредили об опасности хранения сбережений в западных валютах
По словам председателя правления ВТБ Андрея Костина, на сегодняшний день держать свои сбережения в западных валютах очень опасно. Его слова прозвучали в эфире программы «Вести недели» на телеканале «Россия-1».
Кроме того, Костин напомнил, что деньги западных стран в настоящее время не принимают в российских банках. «Поэтому я считаю, что можно держать в рублях», — порекомендовал он.
Глава ВТБ также подчеркнул, что сегодня все больше расчетов в области внешней торговли проводится именно в рублях.
Ранее министр финансов России Антон Силуанов также посоветовал хранить сбережения в российской валюте. Также он отметил, что в стране появляется много новых способов хранить сбережения.
Кроме этого, Силуанов заявил, что в мире утратили доверие к расчетам в долларах, евро или других валютах, которыми манипулируют страны Запада. По словам главы Минфина, отказ от использования долларов касается не только России и Китая, но и прочих государств, которые переходят на платежи в национальных валютах или используют надежные средства тех стран, в которых уверены.