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16:27, 17 июня 2023Экономика

В Минфине России посоветовали хранить сбережения в рублях

Министр финансов России Антон Силуанов посоветовал хранить сбережения в рублях

Фото: Oleg Elkov / Shutterstock / Fotodom

Министр финансов России Антон Силуанов посоветовал хранить сбережения в рублях. Его комментарий публикует ТАСС со ссылкой на программу «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия-1».

Он уточнил, что в стране появляется много новых способов хранить сбережения в национальной валюте. «Это индивидуальные инвестиционные счета, заработает скоро система долгосрочных сбережений граждан, поэтому наряду с иностранными валютами рубль, вложения в него, в высокодоходные надежные активы — хороший инструмент», — рассказал он.

Ранее Антон Силуанов в интервью RT Arabic заявил, что в мире утратили доверие к расчетам в долларах, евро или других валютах, которыми манипулируют страны Запада. По словам главы Минфина, отказ от использования долларов касается не только России и Китая, но и прочих государств, которые переходят на платежи в национальных валютах или используют надежные средства тех стран, в которых уверены.

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    Екатерина Ештокина
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