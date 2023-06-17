В Минфине России посоветовали хранить сбережения в рублях

Министр финансов России Антон Силуанов посоветовал хранить сбережения в рублях

Министр финансов России Антон Силуанов посоветовал хранить сбережения в рублях. Его комментарий публикует ТАСС со ссылкой на программу «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия-1».

Он уточнил, что в стране появляется много новых способов хранить сбережения в национальной валюте. «Это индивидуальные инвестиционные счета, заработает скоро система долгосрочных сбережений граждан, поэтому наряду с иностранными валютами рубль, вложения в него, в высокодоходные надежные активы — хороший инструмент», — рассказал он.

Ранее Антон Силуанов в интервью RT Arabic заявил, что в мире утратили доверие к расчетам в долларах, евро или других валютах, которыми манипулируют страны Запада. По словам главы Минфина, отказ от использования долларов касается не только России и Китая, но и прочих государств, которые переходят на платежи в национальных валютах или используют надежные средства тех стран, в которых уверены.