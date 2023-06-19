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17:16, 19 июня 2023Путешествия

Россиянам раскрыли предстоящие изменения в получении виз в страны ЕС

АТОР: электронными станут визы стран Шенгенской зоны, Кипра, Болгарии и Румынии

Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ

В Ассоциации туроператоров России (АТОР) заявили, что электронными станут не только визы стран Шенгенской зоны, но и Кипра, Болгарии и Румынии. Предстоящие изменения в получении въездных документов раскрыты на сайте АТОР.

При этом туристов предупредили, что новые правила вступят в силу минимум через семь лет. Изменения также затронут и национальные долгосрочные визы Евросоюза (ЕС), которые заявители запрашивают для учебы, лечения, воссоединения семьи. Как и в случае с краткосрочными шенгенскими визами, туристы смогут подать заявление онлайн и получить вместо бумажной вклейки в паспорт штрихкод.

Ранее стало известно, что Европейский союз планирует выдавать новые цифровые шенгенские визы, которые туристы смогут получать онлайн. Планировавших поездку в шенгенские страны иностранцев заверили, что процесс получения визы станет проще. Как только решение вступит силу, будет создана специальная единая онлайн-платформа для подачи заявлений и выдачи документов. Виза будет выдаваться в виде двухмерного штрихкода.

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    Зарина Дзагоева
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