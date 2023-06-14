Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
17:12, 14 июня 2023Путешествия

Россияне смогут получать шенгенские визы онлайн

Евросоюз планирует выдавать цифровые шенгенские визы, которые можно будет получать онлайн

Фото: Unsplash

Евросоюз (ЕС) планирует выдавать новые цифровые шенгенские визы, которые туристы, в том числе россияне, смогут получать онлайн. Соответствующее положение согласовали Совет ЕС и Европарламент, сообщает РИА Новости.

Планировавших поездку в шенгенские страны иностранцев заверили, что процесс получения визы станет легче. Как только решение вступит силу, будет создана специальная единая онлайн-платформа для подачи заявлений и выдачи документов. Виза будет выдаваться в виде двухмерного штрих-кода.

Материалы по теме:
«Цены растут каждый день» Куда поехать не успевшим спланировать отпуск россиянам и чего стоит опасаться?
«Цены растут каждый день»Куда поехать не успевшим спланировать отпуск россиянам и чего стоит опасаться?
22 июня 2022
«На счету надо иметь миллион рублей» Как россияне могут получить шенген летом 2023 года
«На счету надо иметь миллион рублей»Как россияне могут получить шенген летом 2023 года
29 мая 2023

Тем не менее туристам все же придется посетить консульство в случае, если прежде они не подавали заявку. Это необходимо для предоставления биометрических данных.

Ранее эксперты Ассоциации туроператоров России (АТОР) назвали страны, которые наиболее лояльно относятся к россиянам и активнее других выдают им шенгенские визы. Так, чаще других стран Евросоюза (ЕС) выдавали россиянам шенгенские визы в 2022 году Испания, Италия и Финляндия. Больше всех виз в ЕС россиянам оформило консульство Испании в Москве.

Что думаешь? Оцени!
    Зарина Дзагоева
    Обсудить
    Последние новости
    Дом Романовых открестился от ставшего пулеметчиком в зоне СВО потомка императора
    Кадыров выложил фото с Делимхановым после сообщений о его ранении
    В Кремле рассказали о самых представительных гостях ПМЭФ
    Лукашенко рассказал об уничтожении танка Leopard
    Кара Делевинь рассказала о методах борьбы с тревожностью
    Кара Делевинь рассказала о борьбе с наркозависимостью
    Врач Поздняков предупредил об опасности чрезмерного потребления воды
    Россияне смогут получать шенгенские визы онлайн
    В России оценили наличие предпосылок для завершения конфликта на Украине
    Насиловавший приемную дочь в течение четырех лет россиянин пойдет под суд
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.