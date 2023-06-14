Россияне смогут получать шенгенские визы онлайн

Евросоюз планирует выдавать цифровые шенгенские визы, которые можно будет получать онлайн

Евросоюз (ЕС) планирует выдавать новые цифровые шенгенские визы, которые туристы, в том числе россияне, смогут получать онлайн. Соответствующее положение согласовали Совет ЕС и Европарламент, сообщает РИА Новости.

Планировавших поездку в шенгенские страны иностранцев заверили, что процесс получения визы станет легче. Как только решение вступит силу, будет создана специальная единая онлайн-платформа для подачи заявлений и выдачи документов. Виза будет выдаваться в виде двухмерного штрих-кода.

Тем не менее туристам все же придется посетить консульство в случае, если прежде они не подавали заявку. Это необходимо для предоставления биометрических данных.

Ранее эксперты Ассоциации туроператоров России (АТОР) назвали страны, которые наиболее лояльно относятся к россиянам и активнее других выдают им шенгенские визы. Так, чаще других стран Евросоюза (ЕС) выдавали россиянам шенгенские визы в 2022 году Испания, Италия и Финляндия. Больше всех виз в ЕС россиянам оформило консульство Испании в Москве.