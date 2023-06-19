Володин рассказал о возвращении уехавших после начала спецоперации россиян

Володин: более половины уехавших за границу после начала СВО россиян уже вернулись

Спикер Госдумы Вячеслав Володин рассказал о возвращении в страну россиян, уехавших после начала спецоперации в своем Telegram-канале. По его словам, назад вернулись уже более половины уехавших граждан.

«Возможно, кто-то понял, что дом там, где семья, близкие, друзья, родной язык. Кто-то решил вернуться в комфорт, признав, что мало государств могут предоставить такие условия для проживания, как в России», — порассуждал Володин. По его словам, на некоторых могла повлиять «русофобская политика западных государств», а кому-то пришлось столкнуться с «отношением к себе как ко второму сорту».

В подтверждение своих слов Володин предложил ознакомиться с заявлением президента Чехии Петра Павла, который предложил «отправить в концлагеря» проживающих за границей граждан России. «После таких слов нашим гражданам, до сих пор остающимся в западных странах, необходимо задуматься, куда они поехали, что нашли и что их ждет», — предостерег Володин. Правильным шагом, по его мнению, будет «наконец включить голову» и использовать возможность вернуться в Россию. «Завтра при той истерии, которая нагнетается в Западной Европе, может её уже не быть», — заключил он.

Ранее Петр Павел заявил, что спецслужбы принимающих стран должна следить за всеми россиянами, проживающими на Западе. На вопрос, что он подразумевает под наблюдением, политик пояснил, что имел в виду «находиться под пристальным вниманием служб безопасности». По его мнению, это «просто цена» российской специальной военной операции на Украине.