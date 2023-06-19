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23:05, 19 июня 2023Силовые структуры

У жителя российского региона изъяли тысячи бутылок водки и коньяка

«МВД Медиа»: у жителя Курганской области изъяли более семи тысяч бутылок коньяка и водки

Фото: Пресс-служба УМВД России по Курганской области

У жителя села Половинного в Курганской области изъяли более семи тысяч бутылок коньяка и водки. Об этом сообщает «МВД Медиа».

Отмечается, что общий объем продукции составил свыше 3,5 тысячи литров. Кроме того, в доме у 45-летнего мужчины нашли около двух тысяч пачек сигарет и более 500 литров спирта. Он подозревается в продаже немаркированной спиртосодержащей и табачной продукции.

На данный момент продукция направлена на экспертизу, а в отношении мужчины решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее в Херсонской области полицейские пресекли незаконную торговлю алкоголем в кафе.

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    Юлия Мискевич
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