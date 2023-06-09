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10:33, 9 июня 2023Силовые структуры

В Херсонской области полицейские изъяли 59 литров алкоголя из кафе

Полицейские изъяли 59 литров алкоголя из незаконной продажи в кафе в Херсонской области

Фото: Telegram-канал ГУ МВД России по Херсонской области

В Херсонской области полицейские пресекли незаконную торговлю алкоголем в кафе. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

По данным ведомства, правоохранители узнали о незаконной продаже спиртного в кафе села Великие Копани. Там 37-летняя женщина реализовывала товар знакомым. Всего в здании нашли 136 металлических банов с пивом по 0,43 литра. Суммарно силовики изъяли 59 литров алкоголя.

Отмечается, что изъятое поместили в комнату хранения вещественных доказательств. А по факту произошедшего проводится проверка.

Ранее стало известно, что под Херсоном полицейские нашли в доме мужчины 187 кустов конопли и 145 литров алкоголя.

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    Екатерина Власова
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