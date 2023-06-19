Китай отказался идти на компромисс по тайваньскому вопросу

Член Политбюро ЦК КПК Ван И: Китай не пойдет на компромисс по тайваньскому вопросу

Член Политбюро ЦК Компартии Китая (КПК) Ван И заявил об отказе Китая соглашаться на компромисс по тайваньскому вопросу. Об этом он заявил не встрече с госсекретарем США Энтони Блинкеном, передает РИА Новости.

В разговоре с американским госсекретарем Ван И заострил внимание на анализе сути тайваньского вопроса, указав, что сохранение национального единства всегда будет одним из важнейших интересов Китая. «По этому [тайваньскому] вопросу для Китая нет места для каких-либо компромиссов», — сказал он.

Политик отметил, что США должны «по-настоящему придерживаться принципа "одного Китая", установленного в трех совместных американо-китайских коммюнике» и уважать суверенитет Китая, его территориальную целостность. Кроме того, уточнил он, американская сторона не должна поддерживать независимость Тайваня.

Ранее Центральное информационное агентство Тайваня сообщило, что в Конгрессе США призвали госсекретаря Энтони Блинкена к провокации против Китая. Семь сенаторов от республиканской партии призвали Блинкена рассмотреть возможность добавления в свой маршрут остановки на Тайване.

Государственный секретарь США Энтони Блинкен прибыл с визитом в Пекин 18 июня. Сообщалось, что он пробудет в столице Китая два дня. Это его первая поездка в КНР в качестве главы Госдепа США.