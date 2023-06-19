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12:52, 19 июня 2023Среда обитания

Российский мегапроект собрались продлить до Минска

Глава Минтранса Савельев: ВСМ Москва — Санкт-Петербург могут продлить до Минска

Фото: Илья Наймушин / РИА Новости

Высокоскоростную железнодорожную магистраль (ВСМ) от Москвы до Санкт-Петербурга собрались продлить до Минска. С идеей увеличить мегатрассу согласился глава Минтранса России Виталий Савельев, сообщает РИА Новости.

Министр отметил, что вопрос о строительстве ВСМ от столицы до Петербурга в ближайшее время обсудят в правительстве. «У нас подавляющее большинство членов правительства за высокоскоростную магистраль», — уточнил Савельев.

По его словам, следующим этапом правительство рассмотрит возможность продления дороги до белорусской столицы. «Давайте вместе просто осмыслим, посмотрим, сколько она будет стоить и что она нам даст», — добавил глава ведомства.

Высокоскоростной считают электрифицированную двухпутную железнодорожную линию для поездов со скоростью от 200 до 400 километров в час — сейчас в стране таких дорог нет. Первым проектом должна стать ВСМ Москва — Санкт-Петербург. Планируется, что время в пути между городами сократится до двух с небольшим часов. Сроки начала строительства и объемы инвестиций в проект несколько раз корректировались и менялись. По последним оценкам замминистра транспорта Валентина Иванова, на строительство ВСМ потребуется 1,7 триллиона рублей.

Ранее в России захотели отложить реализацию другого инфраструктурного мегапроекта — северного широтного хода (СШХ) на Ямале. Причиной изменения сроков строительства может оказаться нехватка средств. Однако при переносе дат проект может подорожать с 650 миллиардов до 730 миллиардов рублей.

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    Нина Ташевская
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