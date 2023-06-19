Строительство российского мегапроекта захотели отложить

«Ъ»: строительство Северного широтного хода на Ямале могут отложить из-за нехватки средств

Строительство северного широтного хода (СШХ) на Ямале захотели вновь отложить. Причиной изменения сроков реализации мегапроекта может оказаться нехватка средств, пишет «Коммерсантъ».

Издание ознакомилось с проектом доклада Минтранса президенту, где сказано, что возведение СШХ может быть перенесено на 2027-2031 годы. В документе поясняется, что источники финансирования не определены, а выделить средства из Фонда национального благосостояния (ФНБ) на строительство моста через Обь (ключевую часть проекта) пока не решились. В инвестпрограмме ОАО РЖД на 2023 год и ее проекте на 2024–2026 годы средства на СШХ не заложены — поэтому строительство предложили перенести, уточнили в Минтрансе.

Знакомый с проектом источник подтвердил отсутствие решения по финансированию моста через Обь, но добавил, что и перенос сроков еще не утвержден. Другой собеседник утверждает, что Минтранс был вынужден согласиться отложить строительство СШХ, так как нет понимания по источнику средств.

Если мост через Обь будут строить в 2024-2028 годах, то на него потребуется выделить 150 миллиардов рублей из ФНБ. При переносе сроков на 2027-2031 годы потребность в финансировании моста увеличится до 180 миллиардов рублей, предупреждают эксперты. При этом весь проект подорожает, по оценкам специалистов, с 650 миллиардов до 730 миллиардов рублей.

Знакомый с ситуацией источник сообщил, что модель проекта полностью проработана — его можно начинать, как только выделят средства из ФНБ и включат реконструкцию Северной и Свердловской железных дорог в инвестпрограмму ОАО РЖД. «Если же проект перенести, то он заметно подорожает, уже разработанная проектно-сметная документация может потребовать корректировок, а дополнительного маршрута, разгружающего Восточный полигон, еще долго не будет», — пояснил эксперт.

СШХ — железнодорожная магистраль длиной 707 километров, которая должна была соединить станции Обская и Коротчаево Северной железной дороги. В 2017 году, когда проект только задумывался, его общая стоимость оценивалась в 236,7 миллиарда рублей, однако впоследствии сильно выросла — примерно до 500 миллиардов. Ожидалось, что часть этих денег предоставят РЖД, «Газпром» и Фонд национального благосостояния, остальное планировалось привлечь на рынке в качестве заемного капитала.

В ноябре 2022 года вице-премьер Марат Хуснуллин заявил, что реализацию российского мегапроекта приостановили. Зампред правительства уточнил, что строительство СШХ не откладывают. По его словам, более приоритетными являются возведение Восточного полигона и Мурманского железнодорожного узла.