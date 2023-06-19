Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
13:15, 19 июня 2023Ценности

Бывшая жена Сергея Шнурова снялась в мокром платье без бюстгальтера

Бывшая жена Сергея Шнурова Матильда Шнурова снялась в мокром платье без бюстгальтера

Кадр: @matilda.shnurova

Ресторатор и предпринимательница Матильда Шнурова показала подписчикам кадры в откровенном образе. Соответствующая публикация появилась в ее Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Бывшая жена музыканта Сергея Шнурова снялась во время ливня в Париже, позируя перед камерой в обнажающем часть спины платье без бюстгальтера. При этом мокрый наряд подчеркивал анатомические особенности фигуры его владелицы. Кроме того, экс-возлюбленная певца надела золотистые серьги-кольца и часы и завязала волосы в хвост.

Подписчики оценили внешний вид 36-летней бизнесвумен в комментариях. «Какая фантастическая», «Это очень красиво», «Слишком круто», «Будто кадры из невероятно красивого кино», «Просто огонь», — восхитились пользователи сети.

Ранее в июне американская модель и телезвезда Кендалл Дженнер пришла в ресторан на встречу с подругами в откровенном образе. Папарацци сняли 27-летнюю манекенщицу в монохромном черном наряде. Для выхода в свет она надела прозрачный топ без бюстгальтера, сквозь ткань просвечивал ее бюст. Также знаменитость выбрала облегающую юбку выше колена.

Что думаешь? Оцени!
    Карина Черных
    Обсудить
    Последние новости
    В Кремле отреагировали на сведения о подготовке Польшей переворота в Белоруссии
    В Москве беременная торопилась на работу, сорвалась с шестого этажа и выжила
    Москва оказалась на третьем месте в России по доходам населения в 2022 году
    В российском регионе три сестры покончили с собой после самоубийства четвертой
    Перечислены особенности захваченного российскими военными французского танка
    Генсек НАТО выступил против заморозки конфликта на Украине
    В Эстонии инициировали вотум недоверия премьер-министру
    В Москве заявили о планах создавать исцеляющие медицинские пространства
    Россиянам рассказали о способе завладеть заброшенной землей
    Раскрыт секрет любимого упражнения японских долгожителей
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.