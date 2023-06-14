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11:21, 14 июня 2023Ценности

Кендалл Дженнер пришла в ресторан в прозрачном топе без бюстгальтера

Модель Кендалл Дженнер пришла на встречу в ресторан в прозрачном топе без бюстгальтера

Фото: Backgrid / Legion-media

Американская модель и телезвезда Кендалл Дженнер пришла в ресторан на встречу с подругами в откровенном образе. Соответствующий материал публикует Daily Mail.

Папарацци сняли 27-летнюю манекенщицу в монохромном черном наряде. Для выхода в свет она надела прозрачный топ без бюстгальтера, сквозь ткань просвечивал ее бюст. Также знаменитость выбрала облегающую юбку выше колена и высокие остроносые сапоги на шпильках. Кроме того, девушка сделала макияж в коричневой гамме и распустила волосы.

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Известно, что Дженнер посетила специализирующееся на итальянской кухне заведение под названием Giorgio Baldi в Санта-Монике, США. Компанию ей составили модели Хейли Бибер и Лори Харви.

Ранее Кендалл Дженнер поделилась кадрами в откровенном образе и подверглась критике в сети. Знаменитость позировала на борту яхты в мини-платье черного цвета люксового бренда David Koma. На размещенных кадрах видно, что декольте наряда выполнено из прозрачной ткани, а оголенную грудь манекенщицы прикрывают аппликации в виде красных цветков.

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    Карина Черных
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