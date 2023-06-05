Модель Кендалл Дженнер пристыдили в сети за фото в оголяющем грудь платье David Koma

Американская модель и телезвезда Кендалл Дженнер поделилась кадрами в откровенном образе и подверглась критике в сети. Соответствующие снимки и комментарии появились на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Знаменитость позировала на борту яхты в мини-платье черного цвета люксового бренда David Koma. На размещенных кадрах видно, что декольте наряда выполнено из прозрачной ткани, а оголенную грудь манекенщицы прикрывают аппликации в виде красных цветков. В качестве обуви она выбрала туфли на невысоком каблуке, а из аксессуаров на ней были серьги-кольца.

Подписчики пристыдили кумира за чересчур, по их мнению, вульгарный наряд. «Люди правда считают, что это красиво?», «Никакого класса, просто стыд!», «Очень пошло», «Как обычно вульгарно», «Ужасно», «Дизайн слишком пошлый», — высказывались многочисленные поклонники под фото.

В мае Кендалл Дженнер показала ягодицы на балу Met Gala. На фото было видно, что звезда вышла в свет в оголяющем ягодицы боди из стразов с длинными рукавами и серебристым воротником, а также черных ботинках на высокой платформе. Помимо этого, манекенщица сделала макияж в нейтральных оттенках и надела аккуратные серьги в виде цветов.