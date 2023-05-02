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10:34, 2 мая 2023Ценности

Кендалл Дженнер показала ягодицы на балу Met Gala

Модель Кендалл Дженнер посетила ежегодный бал Met Gala в оголяющем ягодицы боди

Фото: Evan Agostini / Invision / AP

Американская модель Кендалл Дженнер посетила ежегодный бал Met Gala в откровенном наряде. Соответствующие снимки публикует издание Page Six.

На кадрах видно, что звезда вышла в свет в оголяющем ягодицы боди из страз с длинными рукавами и серебристым воротником, а также черных ботинках на высокой платформе. Помимо этого, манекенщица сделала макияж в нейтральных оттенках и показала аккуратные серьги в виде цветов. Свой образ знаменитость дополнила прической в виде высокого хвоста, концы которого были слегка завиты в локоны.

Известно, что в 2023 году благотворительный бал посвящен памяти покойного модельера Карла Лагерфельда.

Ранее в апреле популярный американский рэпер Монтеро Ламар Хилл, более известный как Lil Nas X, также пришел на ежегодный бал Met Gala в откровенном наряде. 24-летний артист полностью покрасил тело сверкающей краской и покрыл кожу кристаллами бренда Swarovski и жемчугом. Перед публикой он предстал в серебристых трусах, украшенных драгоценными камнями и кружевом.

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Екатерина Ештокина
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