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10:11, 2 мая 2023Ценности

Американский рэпер пришел на Met Gala в одних трусах

Популярный рэпер А Lil Nas X пришел на бал Met Gala в серебристых трусах

Фото: Taylor Hill / Getty Images

Популярный американский рэпер Монтеро Ламар Хилл, более известный как Lil Nas X, пришел на ежегодный бал Met Gala в откровенном наряде. Соответствующие снимки появились на сайте издания Harper's Bazaar.

24-летний артист полностью покрасил тело сверкающей краской и покрыл кожу кристаллами бренда Swarovski и жемчугом. Перед публикой он предстал в серебристых трусах, украшенных драгоценными камнями и кружевом. Свой образ мужчина дополнил маской на лице.

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Кроме того, Ламар Хилл сделал маникюр — его длинные ногти были декорированы драгоценными камнями. На лицо рэпер нанес яркий макияж с темными графическими стрелками.

Известно, что в 2023 году благотворительный бал посвящен памяти покойного модельера Карла Лагерфельда.

Ранее в апреле сообщалось, что кошка Лагерфельда по кличке Шупетт посетит Met Gala. Агент питомца Лукас Берулье рассказал, что животное получило приглашение от организаторов мероприятия.

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Екатерина Ештокина
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