Кошка покойного Карла Лагерфельда посетит Met Gala

Кошка покойного дизайнера Карла Лагерфельда по кличке Шупетт посетит бал Met Gala

Кошка покойного дизайнера Карла Лагерфельда по кличке Шупетт посетит ежегодный бал Met Gala, тему которого посвятили модельеру. Об этом сообщает New York Post.

Агент питомца Лукас Берулье рассказал, что животное получило приглашение от организаторов мероприятия. «Это событие в честь наследия Карла, а Шупетт, очевидно, является центральной частью наследия», — заявил собеседник издания.

По словам иллюстратора Мишель Барон, которая ранее работала с Лагерфельдом, кошка посетит бал в сопровождении главного редактора Vogue Анны Винтур, модели Грейс Коддингтон или певицы Бейонсе. «Возможно, ее будет сопровождать телохранитель Карла Себастьян Жандо», — предположила она.

Креативный директор французского модного дома Chanel Карл Лагерфельд скончался в больнице 19 февраля 2019 года в возрасте 85 лет. Дизайнер работал в модных домах Fendi, Chloe, Krizia. Компанию, названную своим именем, он основал в 1974 году. В 1983 году Лагерфельд стал художественным директором дома Chanel, где поначалу работал над созданием коллекций прет-а-порте, а затем основал линейки KL и KL by Karl Lagerfeld.

Вскоре после смерти дизайнера стало известно, что его кошка Шупетт ушла в траур. Тогда питомец выразила скорбь по хозяину в социальных сетях — на странице появилась черно-белая фотография скорбящей кошки в черной шляпе с вуалью.