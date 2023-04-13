Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
10:22, 13 апреля 2023Ценности

Кошка покойного Карла Лагерфельда посетит Met Gala

Кошка покойного дизайнера Карла Лагерфельда по кличке Шупетт посетит бал Met Gala

Фото: @choupettesdiary

Кошка покойного дизайнера Карла Лагерфельда по кличке Шупетт посетит ежегодный бал Met Gala, тему которого посвятили модельеру. Об этом сообщает New York Post.

Агент питомца Лукас Берулье рассказал, что животное получило приглашение от организаторов мероприятия. «Это событие в честь наследия Карла, а Шупетт, очевидно, является центральной частью наследия», — заявил собеседник издания.

По словам иллюстратора Мишель Барон, которая ранее работала с Лагерфельдом, кошка посетит бал в сопровождении главного редактора Vogue Анны Винтур, модели Грейс Коддингтон или певицы Бейонсе. «Возможно, ее будет сопровождать телохранитель Карла Себастьян Жандо», — предположила она.

Материалы по теме:
«Чем раньше уйдет, тем лучше» Как один дизайнер сделал Gucci любимым брендом зумеров и почему от него решили избавиться?
«Чем раньше уйдет, тем лучше»Как один дизайнер сделал Gucci любимым брендом зумеров и почему от него решили избавиться?
9 декабря 2022
Сотни людей обеспечивают россиян одеждой ушедших из России брендов. Кто они и как обманывают покупателей?
Сотни людей обеспечивают россиян одеждой ушедших из России брендов.Кто они и как обманывают покупателей?
24 декабря 2022

Креативный директор французского модного дома Chanel Карл Лагерфельд скончался в больнице 19 февраля 2019 года в возрасте 85 лет. Дизайнер работал в модных домах Fendi, Chloe, Krizia. Компанию, названную своим именем, он основал в 1974 году. В 1983 году Лагерфельд стал художественным директором дома Chanel, где поначалу работал над созданием коллекций прет-а-порте, а затем основал линейки KL и KL by Karl Lagerfeld.

Вскоре после смерти дизайнера стало известно, что его кошка Шупетт ушла в траур. Тогда питомец выразила скорбь по хозяину в социальных сетях — на странице появилась черно-белая фотография скорбящей кошки в черной шляпе с вуалью.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Майя Пономаренко
Обсудить
Последние новости
ФСБ назвала имя соучастника убийства военкора Владлена Татарского
Пропавшую три месяца назад 56-летнюю россиянку нашли мертвой на Тропе здоровья
В России высказались о причинах рисков столкновения с НАТО
Третьяк оценил возможный выход ФХР из Международной федерации хоккея
Попова сообщила о завершающемся сезоне гриппа и ОРВИ в России
Киркоров ответил на слухи о двойнике фразой «я единственный и неповторимый»
Власти Таиланда пригрозили туристам тюрьмой за ввоз фруктов
Пьяный российский гаишник на вездеходе устроил смертельное ДТП
В Белоруссии заявили о готовности выпускать компоненты для российских самолетов
В Москве вынесли приговор по резонансному избиению двух мужчин при ребенке
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.