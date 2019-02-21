Кошка Лагерфельда ушла в траур

Кошка немецкого модельера Карла Лагерфельда по кличке Шупетт (Choupette) выразила скорбь по хозяину в своем личном Instagram-аккаунте.

В четверг, 21 февраля, в соцсети появилась черно-белая фотография скорбящей кошки в черной шляпе с вуалью.

«Благодарю всех за соболезнования. Всем своим некогда холодным, а теперь просто разбитым сердцем я ухожу в траур. Я молюсь, чтобы ваши добрые слова и пожелания помогли мне двигаться дальше в будущее без папочки Карла Лагерфельда и стать самостоятельной женщиной», — говорится в описании к снимку.

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Подписчики Шупетт поспешили высказать соболезнования в комментариях.

«Дорогая Шупетт, ты не одинока, мы будем так же тебя поддерживать, хотя, конечно, ничто не заменит тебе твоего папочку», — уверяли одни.

«Мое сердце разбито вместе с твоим, Шупетт, сил тебе», — желали другие.

«Мы бы хотели видеть больше фотографий с тобой и узнать, кто заботится о тебе. Я уверен, папочка оставил тебя в хороших руках. Он, должно быть, беспокоится о тебе. Желаю тебе всего самого лучшего», — писали третьи.

Ранее в феврале сообщалось, что кошка скончавшегося от рака модельера может оказаться наследницей его состояния.

19 февраля Карл Лагерфельд умер в больнице в возрасте 85 лет от рака поджелудочной железы.

Дизайнер работал в модных домах Fendi, Chloe, Krizia. Компанию, названную своим именем, он основал в 1974 году. В 1983 году Лагерфельд стал художественным директором дома Chanel, где поначалу занимался созданием коллекций прет-а-порте, а затем основал линейки KL и KL by Karl Lagerfeld.

Вся галерея «Карл Великий» Продолжить Лагерфельд во время работы в доме Chloé, 1978 год Фото: Jean-Regis Roustan / East News 1 /21

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