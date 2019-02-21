Кошка Лагерфельда ушла в траур

Кошка немецкого модельера Карла Лагерфельда по кличке Шупетт (Choupette) выразила скорбь по хозяину в своем личном Instagram-аккаунте.
В четверг, 21 февраля, в соцсети появилась черно-белая фотография скорбящей кошки в черной шляпе с вуалью.
«Благодарю всех за соболезнования. Всем своим некогда холодным, а теперь просто разбитым сердцем я ухожу в траур. Я молюсь, чтобы ваши добрые слова и пожелания помогли мне двигаться дальше в будущее без папочки Карла Лагерфельда и стать самостоятельной женщиной», — говорится в описании к снимку.
Подписчики Шупетт поспешили высказать соболезнования в комментариях.
«Дорогая Шупетт, ты не одинока, мы будем так же тебя поддерживать, хотя, конечно, ничто не заменит тебе твоего папочку», — уверяли одни.
«Мое сердце разбито вместе с твоим, Шупетт, сил тебе», — желали другие.
«Мы бы хотели видеть больше фотографий с тобой и узнать, кто заботится о тебе. Я уверен, папочка оставил тебя в хороших руках. Он, должно быть, беспокоится о тебе. Желаю тебе всего самого лучшего», — писали третьи.
Ранее в феврале сообщалось, что кошка скончавшегося от рака модельера может оказаться наследницей его состояния.
19 февраля Карл Лагерфельд умер в больнице в возрасте 85 лет от рака поджелудочной железы.
Дизайнер работал в модных домах Fendi, Chloe, Krizia. Компанию, названную своим именем, он основал в 1974 году. В 1983 году Лагерфельд стал художественным директором дома Chanel, где поначалу занимался созданием коллекций прет-а-порте, а затем основал линейки KL и KL by Karl Lagerfeld.