Вероятной наследницей состояния Лагерфельда оказалась кошка

Кошка модельера Карла Лагерфельда может оказаться наследницей его состояния. Об этом сам дизайнер неоднократно говорил в интервью, передает французское издание Le Figaro.

Питомица по имени Шупетт (Choupette) появилась у Лагерфельда в 2011 году. Он был очень привязан к ней и даже хотел, чтобы его прах развеяли вместе с прахом мамы и кошки, если она умрет раньше.

У Шупетт есть свой счет в банке, она героиня популярного аккаунта в Instagram (159 тысяч подписчиков) и в Twitter (50 тысяч). Кошка «зарабатывает» на рекламе миллионы евро, отмечает газета.

It’s all French to me 📚 Фото опубликовано @choupettesdiary

Во Франции животные не могут наследовать, так как не являются ни физическими, ни юридическими лицами. Это возможно в Германии, на родине Лагерфельда, но и в этом случае придется учитывать законодательство страны проживания модельера, то есть Франции. Существуют и альтернативные варианты: к примеру, оставить состояние фонду или ассоциации, которые могут позаботиться о кошке, либо доверенному человеку.

Издание отмечает, что дизайнер задумывался об этом: в 2015 году он говорил в одном из интервью: «Если со мной что-то случится, человек, который позаботится о Шупетт, не будет ни в чем нуждаться».

19 февраля Лагерфельд скончался в больнице в возрасте 85 лет от рака поджелудочной железы.

Дизайнер работал в модных домах Fendi, Chloe, Krizia. Компанию, названную своим именем, он основал в 1974 году. В 1983 году Лагерфельд стал художественным директором дома Chanel, где поначалу занимался созданием коллекций прет-а-порте, а затем основал линейки KL и KL by Karl Lagerfeld.

Вся галерея «Карл Великий» Продолжить Лагерфельд во время работы в доме Chloé, 1978 год Фото: Jean-Regis Roustan / East News 1 /21

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