Захарова задала вопрос о демократии в Молдавии после запрета партии «Шор»

Захарова прокомментировала запрет партии «Шор» в Молдавии вопросом о демократии

Представитель Министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова прокомментировала запрет оппозиционной партии «Шор» в Молдавии вопросом о демократии. Заявление дипломат опубликовала в своем Telegram-канале.

«Суд в Молдавии признал оппозиционную партию «Шор» вне закона. Демократия прогрессирует. Что дальше? Румынская королева всея Молдова?» — задалась вопросом Захарова.

Ранее Конституционный суд (КС) Молдавии признал деятельность партии незаконной, а глава КС Николай Рошка заявил, что «Шор» считается распущенной уже на момент оглашения решения.

Иск о признании неконституционности партии «Шор» молдавское правительство подало в начале мая. Лидер политической силы Илан Шор заочно приговорен в стране к 15 годам тюрьмы, вице-председатель и депутат Марина Таубер находится под домашним арестом.