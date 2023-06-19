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16:13, 19 июня 2023Бывший СССР

Захарова задала вопрос о демократии в Молдавии после запрета партии «Шор»

Захарова прокомментировала запрет партии «Шор» в Молдавии вопросом о демократии

Фото: MFA Russia / Globallookpress.com

Представитель Министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова прокомментировала запрет оппозиционной партии «Шор» в Молдавии вопросом о демократии. Заявление дипломат опубликовала в своем Telegram-канале.

«Суд в Молдавии признал оппозиционную партию «Шор» вне закона. Демократия прогрессирует. Что дальше? Румынская королева всея Молдова?» — задалась вопросом Захарова.

Ранее Конституционный суд (КС) Молдавии признал деятельность партии незаконной, а глава КС Николай Рошка заявил, что «Шор» считается распущенной уже на момент оглашения решения.

Иск о признании неконституционности партии «Шор» молдавское правительство подало в начале мая. Лидер политической силы Илан Шор заочно приговорен в стране к 15 годам тюрьмы, вице-председатель и депутат Марина Таубер находится под домашним арестом.

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    Алевтина Запольская
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