В российском городе медведь напал на местных жителей

В Магадане начали поиски медведя, напавшего на местных жителей

В Магадане медведь напал на местных жителей. Хищника круглосуточно ищут с применением тепловизоров, сообщили в пресс-службе администрации российского региона.

Министр природных ресурсов и экологии Магаданской области Олег Косолапов уточнил, что случай нападения зафиксировали в районе 3-го Транспортного переулка областного центра. На данный момент место происшествия оцеплено.

Глава ведомства также отметил, что в последние недели многие магаданцы жаловались на медведей, которые разоряли их участки, нападали на собак. При этом звери не боялись стрельбы и громких звуков и целенаправленно выходили к людям. Косолапов считает, что основной причиной такого поведения медведей являются граждане, которые их прикармливают.

«Дело не в свалках, их число в окрестностях населенных пунктов благодаря усиленному контролю со стороны минприроды и общественников, сократилось. И даже не в пожарах, которые также приводят к миграции хищников. Причина в том, что многие целенаправленно подкармливают медведей, а те, в свою очередь, перестают бояться людей», — пояснил министр.

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