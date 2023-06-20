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10:07, 20 июня 2023Бывший СССР

На Украине назвали число беженцев

Омбудсмен Лубинец: более восьми миллионов украинцев являются беженцами

Фото: Andrew Kelly / Reuters

Более 8 миллионов украинцев являются беженцами, написал уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец в Telegram.

По его словам, после начала российской спецоперации миллионы украинцев были вынуждены покинуть свои дома в поисках безопасного места. В результате более 8 миллионов граждан стали беженцами, более 5 миллионов подали заявления на получение статуса временного резидента в соседних странах.

Омбудсмен поблагодарил все страны, которые приняли украинцев и предоставили им убежище.

Ранее Лубинец посоветовал своим соотечественникам, проживающим на подконтрольных России территориях, получать российские паспорта. По его словам, им необходимо делать все возможное для того, чтобы сохранить свою жизнь.

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    Варвара Кошечкина
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