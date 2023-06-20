Стало известно об изменении позиции Франции по вступлению Украины в НАТО

Le Monde заявила о планах Франции поддержать вступление Украины в НАТО

Париж изменил свою точку зрения по вопросу вступления Украины в НАТО. Об этом заявила газета Le Monde, сославшись на собственный источник в правительстве Франции.

Издание рассказало об изменении позиции Франции по вступлению Украины в НАТО и отметило, что у Парижа есть планы поддержать Киев в этом вопросе и рассмотреть эту возможность как самостоятельную гарантию безопасности для страны.

«Намек на эту перспективу мог бы убедить президента Украины Владимира Зеленского вступить в переговоры, когда он сочтет нужным, в зависимости от результатов контрнаступления», — отметили авторы материала.