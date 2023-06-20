Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
21:36, 20 июня 2023Мир

Во Франции осудили новый пакет помощи Евросоюза для Киева

Французский политик Филиппо: новые 50 млрд евро ЕС для Киева грозят затягиванием конфликта
Флориан Филиппо

Флориан Филиппо. Фото: Sarah Meyssonnier / Reuters

Лидер французской партии «Патриоты», бывший член Европарламента Флориан Филиппо прокомментировал сообщения, что Евросоюз выделит Украине 50 миллиардов евро. Его слова приводит ТАСС.

Филиппо осудил новый пакет помощи Евросоюза для Киева и подчеркнул, что это решение является «совершенно безрассудным». Он призвал обратить внимание на финансовую ситуацию в странах организации и их огромные долги.

Материалы по теме:
«Запад переживает идеологический раскол» Как национализм меняет мир и почему России нужна национальная идея?
«Запад переживает идеологический раскол»Как национализм меняет мир и почему России нужна национальная идея?
21 ноября 2022
«Это исторический вызов» Европа теряет миллиарды и страдает от роста цен: как долго она сможет помогать Украине?
«Это исторический вызов»Европа теряет миллиарды и страдает от роста цен: как долго она сможет помогать Украине?
9 июля 2022

«К тому же мы уже полтора года направляем огромное количество денег и оружия. Это абсолютно бесполезно, это еще больше затягивает конфликт и отдаляет неизбежное — момент, когда нужно будет перейти к переговорам», — подчеркнул политик.

Депутат добавил, что мирный диалог является единственным способом урегулировать конфликт на Украине.

Ранее Филиппо заявил о провале контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ). Он отметил, что политика НАТО по затягиванию конфликта приведет к эскалации кризиса, который может перерасти в третью мировую войну.

20 июня стало известно, что Евросоюз готовит пакет финансовой помощи Украине в размере 50 миллиардов евро. До обнародования план может претерпеть изменения.

Что думаешь? Оцени!
    Марина Совина
    Обсудить
    Последние новости
    США попросили начинать обсуждение мира на Украине с плана Зеленского
    В США оценили количество оружия ВСУ для контрнаступления
    Евросоюз обратится к Китаю с призывом помочь положить конец конфликту на Украине
    В Германии заявили о шоке из-за контрнаступления ВСУ
    В Великобритании высказались об источниках средств для восстановления Украины
    Во Франции осудили новый пакет помощи Евросоюза для Киева
    Алаудинов рассказал о троллинге распространивших слухи о гибели Делимханова
    Психолог раскрыл скрытый смысл демонстрации чувств на публике
    Британец встретил свою любовь на 213-м свидании и написал книгу
    Появились кадры уничтоженной в ходе контрнаступления техники ВСУ
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.