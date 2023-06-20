Французский политик Филиппо: новые 50 млрд евро ЕС для Киева грозят затягиванием конфликта

Лидер французской партии «Патриоты», бывший член Европарламента Флориан Филиппо прокомментировал сообщения, что Евросоюз выделит Украине 50 миллиардов евро. Его слова приводит ТАСС.

Филиппо осудил новый пакет помощи Евросоюза для Киева и подчеркнул, что это решение является «совершенно безрассудным». Он призвал обратить внимание на финансовую ситуацию в странах организации и их огромные долги.

«К тому же мы уже полтора года направляем огромное количество денег и оружия. Это абсолютно бесполезно, это еще больше затягивает конфликт и отдаляет неизбежное — момент, когда нужно будет перейти к переговорам», — подчеркнул политик.

Депутат добавил, что мирный диалог является единственным способом урегулировать конфликт на Украине.

Ранее Филиппо заявил о провале контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ). Он отметил, что политика НАТО по затягиванию конфликта приведет к эскалации кризиса, который может перерасти в третью мировую войну.

20 июня стало известно, что Евросоюз готовит пакет финансовой помощи Украине в размере 50 миллиардов евро. До обнародования план может претерпеть изменения.