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04:19, 20 июня 2023Экономика

Стало известно о новом пакете финансовой помощи ЕС Украине

Bloomberg: ЕС готовит пакет финансовой помощи Украине в размере €50 млрд

Фото: Yves Herman / Reuters

Евросоюз (ЕС) готовит пакет финансовой помощи Украине в размере 50 миллиардов евро. Об этом стало известно Bloomberg.

По словам источников, предложение Еврокомиссии поможет финансировать текущие расходы правительства Украины. Отмечается, что пакет будет обнародован 20 июня, во вторник, перед конференцией, которая пройдет в Лондоне. Также до обнародования план может претерпеть изменения.

Ранее депутат Европарламента (ЕП) от Германии Гуннар Бек заявил, что ЕС продолжит свой санкционный курс против России. По его словам, после принятия 11-го пакета рестрикций ЕС приступит к разработке 12-го. Однако, по его мнению, новые санкции ударят по населению Европы как минимум в той же мере, что и по России.

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    Юлия Мискевич
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