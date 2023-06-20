В ЕП анонсировали разработку 12-го пакета антироссийских санкций

Депутат ЕП Бек: Евросоюз введет 12-й пакет антироссийских санкций после принятия 11-го

Депутат Европарламента (ЕП) от Германии Гуннар Бек заявил, что Европейский союз (ЕС) продолжит свой санкционный курс против России. Об этом сообщают «Известия».

По его словам, после принятия 11-го пакета рестрикций ЕС приступит к разработке 12-го. «Как бы безумно это ни звучало, но после того, как вы ввели 11 пакетов — по одному почти каждый месяц — без особого эффекта, вы вряд ли остановитесь и признаете поражение», — сказал он.

Бек добавил, что именно по этой причине Евросоюз продолжает выдумывать дальнейшие санкции. Однако, по его мнению, новые санкции ударят по населению Европы как минимум в той же мере, что и по России.

Участник делегации Европарламента по связям с Россией (D-RU), представитель от Хорватии Иван Вилибор Синчич в свою очередь отметил, что странам Евросоюза во время разработки 12-го пакета будет сложнее прийти к консенсусу, чем в ходе подготовки 11-го.

Ранее Bloomberg сообщал, что представители стран ЕС не смогли договориться об 11-м пакете антироссийских санкций из-за разногласий по поводу жесткости мер. Новые ограничения должны касаться третьих стран, которые помогают России обходить уже принятые меры. Новые санкции должны ограничить возможности экспорта ключевых товаров из Армении, ОАЭ, Казахстана и других стран Средней Азии в ЕС.