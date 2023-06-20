В ЕП анонсировали разработку 12-го пакета антироссийских санкций
Депутат Европарламента (ЕП) от Германии Гуннар Бек заявил, что Европейский союз (ЕС) продолжит свой санкционный курс против России. Об этом сообщают «Известия».
По его словам, после принятия 11-го пакета рестрикций ЕС приступит к разработке 12-го. «Как бы безумно это ни звучало, но после того, как вы ввели 11 пакетов — по одному почти каждый месяц — без особого эффекта, вы вряд ли остановитесь и признаете поражение», — сказал он.
Бек добавил, что именно по этой причине Евросоюз продолжает выдумывать дальнейшие санкции. Однако, по его мнению, новые санкции ударят по населению Европы как минимум в той же мере, что и по России.
Участник делегации Европарламента по связям с Россией (D-RU), представитель от Хорватии Иван Вилибор Синчич в свою очередь отметил, что странам Евросоюза во время разработки 12-го пакета будет сложнее прийти к консенсусу, чем в ходе подготовки 11-го.
Ранее Bloomberg сообщал, что представители стран ЕС не смогли договориться об 11-м пакете антироссийских санкций из-за разногласий по поводу жесткости мер. Новые ограничения должны касаться третьих стран, которые помогают России обходить уже принятые меры. Новые санкции должны ограничить возможности экспорта ключевых товаров из Армении, ОАЭ, Казахстана и других стран Средней Азии в ЕС.